Депутат Терюшков ответил Зареме: «Сейчас Fan ID будет максимально актуален. Безопасность выходит на первый план»

Депутат Госдумы считает, что введение Fan ID необходимо.

Роман Терюшков ответил жене владельца , которая заявила: «Призываю приостановить и пересмотреть закон о Fan ID. Сейчас болельщики нужны командам как никогда».

– Закон вступает в силу с 1 июня. Но в сложившейся ситуации безопасность как никогда должна выходить на первые планы. Так что закон сейчас будет максимально актуален. Однако решение по списку мероприятий, на котором будет работать персонифицированная карта, правительство еще не вынесло.

– Учитывая непростую экономическую ситуацию, не будет сложно запустить систему уже этим летом?

– У нас стадионы команд максимально оборудованы технической частью, их надо только «докрутить». Но опять же – решение, на каких мероприятиях система будет использовать персонифицированную карту, принимает правительство – Минспорт. От них будет зависеть, с какой даты нужно будет наличие этой карты.

– В теории, Минспорт может отложить запуск системы Fan ID?

– Безусловно, это может произойти и позднее, – сказал Терюшков.