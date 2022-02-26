Вице-президент РФС о бойкоте фанатами «Спартака» игры с ЦСКА из-за Fan ID: «Не почувствовал дефицита боления. Один вираж пустой, а один-то занят»

Денис Соловьев не ощутил эффекта из-за бойкота болельщиками матчей РПЛ из-за Fan ID.
Вице-президент РФС высказался после игры 19-го тура РПЛ между «Спартаком» и ЦСКА (0:2).
– Сегодня на матче не было активных фанатов «Спартака» из-за паспорта болельщика. Как вам атмосфера? Вам не кажется, что нужно что-то делать с этим?
– На самом деле сегодня не было ощущения, что стадиону чего-то не хватает. Было много шума. Поддерживали довольно активно. Я не почувствовал какого-то дефицита боления. Может, вы как-то по-другому это видели.
– Пустые трибуны заметны.
– Один вираж пустой, а один-то занят. С Fan ID это такая история: есть закон, но при этом нет никаких вводных, подробностей. Конечно, мы будем стремиться к тому, чтобы сделать это более дееспособным инструментом. Чтобы это была не просто карточка, которая идентифицирует, но чтобы туда были заложены и какие-то бенефиты.
– Была информация, что не успеют оборудовать стадионы.
– Вопросы больше к клубам, к РПЛ. Не особо внимательно слежу за ситуацией. Фоном проходит информация.
– А что вы могли бы предложить болельщикам с Fan ID?
– Мы разрабатываем, в том числе и с партнерами РПЛ, РФС, цифровые платформы. Не хочу говорить ничего конкретного, потому что нет ничего подписанного. Было бы странно, если бы я сейчас что-то сказал, а этого не случилось. Поэтому работа идет, – отметил Соловьев.
Фанаты 15 клубов РПЛ – против Fan ID. Остался только «Ахмат»