Аньелли о необходимости Суперлиги: «Система не работает. Непопадание в ЛЧ может разрушить бюджет клубов»

Президент «Ювентуса» считает создание необходимостью.

– Если мы не создадим что-то стабильное, то все развалится. Я уверен в судьях, которые решат, является ли УЕФА монополистом. Нужно иметь возможность зайти на рынок и развивать свой бизнес.

Вопрос в том, почему мы продолжаем нести потери при всем нашем доходе. Непопадание в чемпионов может разрушить бюджет многих клубов. Мы достигли момента, когда поляризация велика, а система не работает.

– Где вы видите через 5 лет?

– Я вижу «Ювентус» в лучшем турнире мира, – сказал .

Суперлигу основали 12 клубов – «Реал», «Ювентус», «Барселона», «Атлетико», «Милан», «Интер», «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Челси», «Ливерпуль», «Тоттенхэм» и «Арсенал». Сейчас в проекте остались только первые три клуба.