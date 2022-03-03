Андреа Аньелли: «Суперлига не провалилась. Клубы подписали контракт, он все еще действует»

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Президент «Ювентуса» все еще верит в проект Суперлиги Европы.

«Суперлига не провалилась. На мой взгляд, европейский футбол остро нуждается в реформах. УЕФА знал, что я как президент «Ювентуса» работаю над чем-то другим.

Суперлига – это коллективная работа 12 команд, а не одного человека. 12 клубов подписали контракт на 120 страниц, и он все еще действует для 11 из этих клубов.

Компромисс больше не вариант, нам нужны более глубокие реформы. Подходит ли оператор-монополист для управления таким бизнесом, как футбол? Я думаю, нет.

Структура управления [футболом] не соответствует цели. Я бы думал не об альтернативных продуктах, а о том, как управляется сектор», – заявил Андреа Аньелли.

Суперлигу основали 12 клубов – «Реал»«Ювентус»«Барселона», «Атлетико», «Милан», «Интер», «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Челси», «Ливерпуль», «Тоттенхэм» и «Арсенал». Сейчас в проекте остались только первые три клуба.

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