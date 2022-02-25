«Реал», «Барса» и «Ювентус» представят обновленный проект Суперлиги в четверг (The Telegraph)

«Реал», и планируют возродить .

По данным The Telegraph, три клуба, которые так и не объявили о выходе из состава участников Суперлиги, на этой неделе (так в тексте – прим.) предложат новый проект турнира. Они планируют отказаться от идеи о том, что некоторые клубы будут постоянными членами Суперлиги. Вместо нее в турнире хотят предложить традиционную квалификацию через национальные лиги.

Президент «Ювентуса» должен выступить на саммите спортивной индустрии в следующий четверг. Ожидается, что на этом мероприятии он изложит новые предложения по Суперлиге как от «Ювентуса», так и от с «Барселоной».

Чтобы изменить общественное восприятие Суперлиги, Аньелли объявит, что «Ювентус» отказывается от статуса постоянного участника турнира, «чтобы максимизировать влияние футбола на благополучие европейских клубов». Создатели Суперлиги утверждают, что их проект – указание на то, что «система сломана».

Многих не устраивает качество футбола в еврокубках, в том числе и в Лиге чемпионов. Суперлига и компания A22, которая является юридическим лицом турнира, считают, что причина спада – в финансовом фэйр-плей, а также в несправедливом преимуществе, которым обладают такие клубы, как «ПСЖ».

Диснеефикация футбола. Откуда взялась Суперлига?