Новый проект Суперлиги: 20 участников и два дивизиона. Аньелли сегодня представит концепцию

Сегодня Андреа Аньелли представит новый проект .

La Gazzetta dello Sport пишет, что сегодня президент «Ювентуса» выступит на спортивно-экономическом конгрессе и расскажет о новом проекте турнира. По сравнению с первоначальным планом, в него внесены значительные изменения.

Прошлым летом «Ювентус», «Реал» и обратились к агентствам Flint и A22, чтобы попытаться изменить негативный имидж, сложившийся вокруг Суперлиги. Было решено, что главная проблема – закрытый формат турнира, который изначально предлагали создатели.

Теперь, как предполагается, в Суперлиге появятся два дивизиона, а всего в турнире будут участвовать 20 команд. Таким образом, команды смогут вылетать в «низший» дивизион, и подниматься обратно в «высший».

Изначально создатели Суперлиги объявили, что в турнире будут участвовать 12 команд, и состав участников меняться не будет. Из-за широкого общественного резонанса 9 клубов отказались участвовать в проекте. «Барса», и продолжают работу над проектом.