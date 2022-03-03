Новый проект Суперлиги: 20 участников и два дивизиона. Аньелли сегодня представит концепцию

Теги Ювентус Барселона Реал Мадрид серия А Италия Ла Лига Андреа Аньелли Суперлига Европы Футбол

Сегодня Андреа Аньелли представит новый проект Суперлиги Европы.

La Gazzetta dello Sport пишет, что сегодня президент «Ювентуса» выступит на спортивно-экономическом конгрессе и расскажет о новом проекте турнира. По сравнению с первоначальным планом, в него внесены значительные изменения.

Прошлым летом «Ювентус», «Реал» и «Барселона» обратились к агентствам Flint и A22, чтобы попытаться изменить негативный имидж, сложившийся вокруг Суперлиги. Было решено, что главная проблема – закрытый формат турнира, который изначально предлагали создатели.

Теперь, как предполагается, в Суперлиге появятся два дивизиона, а всего в турнире будут участвовать 20 команд. Таким образом, команды смогут вылетать в «низший» дивизион, и подниматься обратно в «высший».

Изначально создатели Суперлиги объявили, что в турнире будут участвовать 12 команд, и состав участников меняться не будет. Из-за широкого общественного резонанса 9 клубов отказались участвовать в проекте. «Барса», «Реал» и «Ювентус» продолжают работу над проектом.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные