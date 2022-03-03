Семак о Ловрене: «Никаких разговоров о том, что он хотел бы уйти, я не слышал. Это все неправда»

Сергей Семак высказался на тему возможного ухода защитника Деяна Ловрена из «Зенита».
– Возникли слухи, что Деян Ловрен не в России и якобы не хочет возвращаться. Где сейчас Ловрен? Если он не в России, то когда вернется? Обращался ли он в клуб на тему возможного ухода?
– Нет, мы с ним на связи. Но ввиду того, что он не может проводить беговую работу и работал в группе на поле, мы предоставляем ему возможность восстанавливаться у себя.
На сегодняшний день никаких разговоров о том, что он хотел бы уйти, я не слышал. Это все неправда, – отметил главный тренер «Зенита».
Гендиректор «Зенита» о желании Ловрена расторгнуть контракт: «Антизенитовская провокационная публикация. Не знаю, кому нужно раскачивать лодку»