Гендиректор «Зенита» о желании Ловрена расторгнуть контракт: «Антизенитовская провокационная публикация. Не знаю, кому нужно раскачивать лодку»

не собирается уходить из «Зенита».

Об этом сообщил генеральный директор петербуржцев .

Ранее Metaratings.ru сообщил, что хорват хочет разорвать контракт с «Зенитом» из-за ситуации на Украине.

«Что касается публикации о желании Ловрена разорвать контракт, считаю, это антизенитовская провокационная публикация. Не знаю, кому в данной ситуации нужно раскачивать лодку.

Деян сейчас в Хорватии, где проходит восстановление после травмы голеностопа. И это восстановление близко к завершению. Я с ним разговариваю ежедневно. И в среду после этой публикации у него было точно такое же возмущение, как и у меня, и у всех болельщиков .

Он мне сказал, что остается лояльным и преданным клубу. И как только восстановление с его личным физиотерапевтом закончится, он сразу приедет в Санкт-Петербург», - заявил Медведев.