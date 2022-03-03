Гари Невилл: «Абрамович был очень хорошим владельцем для «Челси». Болельщики будут вспоминать его с теплотой»

высоко оценил работу в «Челси».

«Болельщики «Челси» будут с теплотой вспоминать Романа Абрамовича, и по делу. Реальность такова, что с «Челси» все будет в порядке.

Независимо от того, нравится ли вам идея о приходе российских денег в английский футбол или нет, Роман Абрамович был очень хорошим владельцем для «Челси».

Есть владельцы-англичане, которые хуже него. У клуба из моего родного города, , ужасный владелец, владельцы (в клубе ввели внешнее управление из-за финансовых проблем – прим. Sports.ru) – британцы», – сказал бывший игрок «Манчестер Юнайтед» в эфире Sky Sports.

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