ЦСКА предупредил о возможных ограничениях в работе клубного инстаграма и других соцсетей. Видео будут публиковать на RuTube

ЦСКА отреагировал на блокировку клубного канала на ютубе.

«Официальный канал на был заблокирован из-за введенных санкций. Все видео теперь будут размещаться в новом канале на RuTube.

Кроме того, в ближайшее время могут возникнуть проблемы с доступностью других социальных сетей, в частности – Twitter, Facebook, Instagram.

Также вся актуальная информация продолжит размещаться на официальном сайте ПФК ЦСКА.

Обращаем ваше внимание, что наша медиагруппа работает в штатном режиме и продолжит выпускать материалы в полном объеме», – говорится в заявлении московского клуба.

Несколько дней назад Министерство финансов США объявило, что вводит санкции против ЦСКА и госкорпорации ВЭБ.РФ, которой принадлежат 77,63% акций московского клуба.