Леонардо о Месси: «Он непререкаем. Если вы его обсуждаете, то вы ничего не поняли в футболе»

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Спортивный директор «ПСЖ» Леонардо рассказал об адаптации нападающего Лионеля Месси.

«Месси для меня непререкаем. Если вы начинаете обсуждать Месси, то это потому, что вы ничего не поняли в футболе. Мы не можем сомневаться.

Если вы посмотрите на показатели Месси, то его первые шесть месяцев просто невероятны. Он и Мбаппе участвовали почти в каждом голе клуба. Он определяющий и имеющий решающее значение игрок.

Кто говорит, что он должен пробегать 12 километров каждую игру? Он играл в одном стиле 20 лет. Он меняется, когда рядом новые игроки. Но он адаптируется, потому что он гений, а другие наши гении адаптируются под него», – сказал Леонардо.

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