Леонардо: «Мбаппе – лучший игрок мира. Хотели бы, чтобы он всю жизнь провел в «ПСЖ». Шансы продлить контракт есть»

Спортивный директор «ПСЖ» Леонардо ответил на вопрос о будущем форварда Килиана Мбаппе.
«Люди подумают, мол, мы говорим это, потому что хотим продлить контракт, но... Это выходит за рамки интересов клуба. В 22 года, почти в 23, Килиан невероятно зрел.
Это особенная ситуация. Мы говорим о лучшем игроке в мире, у которого заканчивается контракт. Можно сказать, что раньше у нас были более горячие споры, но так строится взаимопонимание.
Сложная ситуация. Мы хотели бы, чтобы Килиан оставался всю жизнь [в «ПСЖ»]. При этом мы должны уважать его позицию. Думаю, у нас все еще есть хорошие шансы [продлить контракт]», – отметил Леонардо.