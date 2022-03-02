Абрамович о продаже «Челси»: «Невероятно трудное решение. Больно расставаться с клубом таким образом»

выступил с заявлением касательно продажи .

«Я бы хотел прокомментировать спекуляции в СМИ о моем владении «Челси».

Как я уже говорил ранее, я всегда принимал решения, руководствуясь интересами клуба. Поэтому в сложившейся ситуации я принял решение продать клуб, поскольку считаю, что это отвечает интересам клуба, болельщиков, сотрудников, а также спонсоров и партнеров клуба.

Продажа клуба не будет проходить в ускоренном порядке, но будет проходить в соответствии с надлежащей процедурой. Я не буду просить о возврате долгов. Для меня это всегда было связано не с бизнесом или деньгами, а с чистой страстью к игре и клубу.

Более того, я поручил своей команде создать благотворительный фонд, которому будет перечислен весь чистый доход от продажи. Фонд будет создан в интересах всех пострадавших на Украине. Это будет включать в себя предоставление средств для удовлетворения экстренных и неотложных потребностей пострадавших, а также поддержку долгосрочной работы по восстановлению.

Пожалуйста, знайте, что это было невероятно трудное решение, и мне больно расставаться с клубом таким образом. Однако я действительно считаю, что это соответствует интересам клуба.

Я надеюсь, что смогу посетить «Стэмфорд Бридж» в последний раз, чтобы лично попрощаться со всеми вами. Быть частью «Челси» было привилегией всей моей жизни, и я горжусь всеми нашими совместными достижениями. Футбольный клуб «Челси» и его болельщики всегда будут в моем сердце», – говорится в заявлении Абрамовича.