Американский консорциум и швейцарец Висс могут вместе купить «Челси» у Абрамовича

Американский консорциум вместе с Хансйоргом Виссом может купить у .

Швейцарский бизнесмен сегодня заявил, что готов приобрести лондонский клуб, подчеркнув при этом, что пойдет на сделку только вместе с партнерами.

По данным Blick, партнерами Висса в потенциальной сделке выступает американский консорциум, в который входят три предпринимателя.

Однако на данный момент они считают слишком высокой сумму, которую попросит Абрамович, – порядка двух миллиардов фунтов.

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