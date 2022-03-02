Абрамович выставил «Челси» на продажу. Он хочет за клуб 4 млрд фунтов, но ему вряд ли предложат больше 2 млрд (The Telegraph)

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Роман Абрамович готов продать «Челси» за крупную сумму.

Потенциальным покупателям сообщили, что российский бизнесмен выставил «Челси» на продажу и хочет за клуб 4 млрд фунтов, сообщает The Telegraph.

Посредником в сделке, ведущим переговоры с возможными инвесторами, выступает американский банк Raine.

Абрамович предложил заинтересованным сторонам принять участие в торгах за клуб на этой неделе. Сообщается, что владелец «Челси» вряд ли получит предложения выше 2 млрд фунтов.

В Англии не поняли заявление Абрамовича. Теперь исследуют благотворительный фонд «Челси» и называют это российской уловкой

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