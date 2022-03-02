Абрамович установил дедлайн до пятницы для потенциальных покупателей «Челси». К этой дате нужно сделать «ориентировочные предложения»

может продать «Челси».

По данным The New York Times, бизнесмен хочет продать клуб, за который намерен получить как минимум 2,5 млрд долларов, и активно ищет покупателя.

Для тех, кто заинтересован в приобретении «Челси», Абрамович установил дедлайн до пятницы. К этой дате потенциальные покупатели должны сделать «ориентировочные предложения».

Сообщалось, что американский консорциум вместе с швейцарским бизнесменом Хансйоргом Виссом могут купить «Челси».

В Англии не поняли заявление Абрамовича. Теперь исследуют благотворительный фонд «Челси» и называют это российской уловкой