Фарке об уходе из «Краснодара»: «Политическая ситуация не оставила выбора. Надеемся, что встретимся снова»

объяснил, почему решил уйти из «Краснодара».

«Нам очень трудно прощаться, но нынешняя политическая ситуация не оставила нам выбора. Также наши семьи выступили с просьбой вернуться на родину. Нам было очень трудно принять такое решение, так как с первого дня нас очень тепло встретили и оказали большое доверие.

Благодарим Владимира Хашига и Арама Фундукяна за то, что пошли нам навстречу. Однако наша большая надежда состоит в том, что мы сможем встретиться снова, но уже при других обстоятельствах в недалеком будущем.

Мы благодарны за множество прекрасных встреч и переживаний, несмотря на удручающую ситуацию. Всего наилучшего», – сказал экс-тренер .