Все легионеры покидают «Краснодар». Их убедил Крыховяк (Иван Карпов)

Из уходят все легионеры.

По данным Ивана Карпова, польский полузащитник собрал всех легионеров, выступающих за «Краснодар», и убедил их покинуть российский клуб из-за ситуации на Украине. Решение было принято единогласно.

Как добавляет журналист «Чемпионата» Андрей Панков, сегодня легионеры «Краснодара» не тренировались. Если руководство «быков» не убедит их остаться, то все они покинут клуб.

Ранее сообщалось лишь о желании самого Крыховяка уйти из «Краснодара».

Сегодня «Краснодар» расторг контракт с главным тренером Даниэлем Фарке и тремя его ассистентами.

Фарке ушел из «Краснодара» спустя 1,5 месяца. Хотел доминировать, владеть мячом и сделать команду гибче