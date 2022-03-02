Клеман о «Монако»: «Победа в Кубке Франции – это возможность войти в историю клуба»

заявил о желании выиграть .

Главный тренер монегасков высказался в преддверии матча 1/2 финала против .

«Мы продолжаем выступать на три фронта, и получается, что нас ждут несколько крайне интересных недель, но, очевидно, что встреча с «Нантом» решающая для нас, потому что речь идет о Кубке Франции.

«Нант» сейчас находится в отличной форме, особенно когда выступает при домашних трибунах. Им удалось одержать шесть побед в последних семи встречах, которые проходили на «Стад ля Божуар». Единственный матч, завершившийся ничьей, был с нами (0:0), и мы хотим положить конец их удачной серии.

«Монако» не удавалось завоевать Кубок Франции с 1991 года, и когда я вспоминаю всех именитых игроков, которые выступали за «Монако», но не смогли пройти этот путь до конца, то понимаю, что победа в турнире для моих подопечных — это возможность войти в историю клуба и написать свою личную.

Таким образом, я думаю, что это не только наш шанс, но и событие, которое придает больше мотивации. Но нам нужно дважды отыграть на высшем уровне, чтобы забрать Кубок Франции себе.

Очевидно, что Тчуамени был очень ценным игроком команды в последние несколько недель и месяцев. Он стал настоящим лидером. Орельен преисполнен желания играть после отбытой дисквалификации. Как для его партнеров по команде, так и для него самого это настоящий шанс вписать новую строчку в историю клуба», – сказал Клеман.