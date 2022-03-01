Тренер «Монако» Клеман о Головине: «Ситуация на Украине ему не нравится, но над таким он не властен»

Главный тренер «Монако» Филипп Клеман рассказал о состоянии хавбека Александра Головина.
2 марта команда сыграет с «Нантом» в полуфинале Кубка Франции, начало – в 23:15 по московскому времени.
«Он не будет готов сыграть. Он ощущает дискомфорт, и также у него есть определенная история травм, к которой мы должны относиться внимательно.
Конечно, ситуация на Украине ему не нравится. Никому такое не нравится. Он сосредоточен на возвращении к тренировкам.
Над такими вещами он не властен. Сейчас ему нужно сосредоточиться на возвращении к игре, и он действительно этого хочет», – отметил Клеман.