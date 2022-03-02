Индзаги о 400-минутной безголевой серии: «Интер» в психологической яме. Все еще зализываем раны после 1:2 в дерби»

прокомментировал 403-минутную безголевую серию .

Главный тренер «нерадзурри» высказался после первого матча 1/2 финала Кубка Италии с «Миланом» (0:0).

«Я понимаю, что когда не забиваешь 4 матча, то это попадает в заголовки, но мы работаем над этим. У нас есть талантливые нападающие, они пока набирают оптимальную форму.

Мы так интенсивно выступали в ноябре, декабре и январе, что неизбежно попали в психологическую яму. Мы все еще зализываем раны после поражения в дерби в Серии А [1:2], ход которого до 75-й минуты был совершенно иным», – сказал Индзаги.