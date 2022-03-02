«Милан» и «Интер» провели акцию в поддержку Украины перед матчем. Шевченко обратился к фанатам: «Украинский народ хочет мира»

«Милан» в футболках с флагом Украины разминался перед матчем с «Интером».

Миланское дерби проходит в рамках первого полуфинального матча Кубка Италии.

«Россонери» вышли на разминку в белых футболках с государственным символом Украины на груди и надписью «Мир». Перед стартовым свистком обе команды сфотографировались рядом с доской с аналогичным текстом.

Фото: REUTERS/Daniele Mascolo

С обращением к болельщикам обратился бывший нападающий сборной Украины и «Милана» .

«Дорогие итальянские друзья, на «Сан-Сиро» я прошу вас сделать так, чтобы ваша поддержка мира на Украине была ощутима.

Украинский народ хочет мира, потому что у мира нет границ, потому что то, что нас объединяет, должно быть сильнее того, что нас разъединяет», – отметил Шевченко.

«Милан» – «Интер». Жиру, Лаутаро, Романьоли и Чалханоглу играют. Онлайн-трансляция