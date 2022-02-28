Индзаги о матче с «Миланом»: «Это будет отличной рекламой для города, но мы должны быть сфокусированы на матче и на своей игре»

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Симоне Индзаги поделился ожиданиями от матча с «Миланом» в полуфинале Кубка Италии.

«Это будет битва, в которой обе стороны будут стремиться одержать верх над другой, но в то же время это будет матч, в котором ключевым отличием будет ментальная сила, решительность и мотивация.

Это будет отличной рекламой для города Милана, но мы должны быть сфокусированы на матче и на своей игре. Мы должны взять на себя ответственность за подготовку к этому матчу, и подойти к игре наилучшим образом.

Очевидно, что забитый гол на выезде будет иметь для нас решающее значение. Нам нужно думать только о предстоящей игре, отдыхать и восстанавливать физическую и ментальную силу, не заглядывая далеко вперед. Это единственный способ достичь наших целей», – сказал Индзаги.

 

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