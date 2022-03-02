Индзаги про 0:0 с «Миланом»: «Команды держали в уме ответный матч. «Интеру» не хватает остроты»

подвел итоги игры с «Миланом» (0:0).

Главный тренер высказался после первого матча 1/2 финала Кубка Италии.

«Думаю, дерби получилось менее зрелищным по сравнению с двумя предыдущими. Сегодня многое было на кону, обе команды играли с опаской, держа в уме ответный матч.

Мы хотим выйти в финал и выиграть очередной трофей. Мы проводим много игр. Сегодня у нас был 36-й матч в сезоне, нам не хватает остроты, но мы работаем над этим.

Не помню, чтобы у были моменты, кроме эпизода, когда мы допустили ошибку, разыгрывая мяч у своих ворот, и Ханданович нас выручил. Думаю, ничья – закономерный результат», – сказал Индзаги.