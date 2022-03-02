«Милан» 7 матчей не проигрывает, «Интер» 5 игр не побеждает. «Нерадзурри» не забивают 4 матча подряд

«Милан» и «Интер», сыграв 0:0 в полуфинале Кубка Италии, продлили свои серии результатов.

«Россонери» не проигрывают на протяжении 7 матчей. Последнее поражение команды было 17 января – от «Специи» (1:2). С тех пор у нее 4 ничьих и 3 победы.

«Нерадзурри» не могут выиграть с 8 февраля, когда была побеждена «Рома» (2:0). Далее у команды последовали 3 ничьих и 2 поражения во всех турнирах, забит всего 1 гол, в четырех последних матчах «Интер» не забивал.

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