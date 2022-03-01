Гиздоль заявил, что ушел из «Локомотива» из-за ситуации на Украине

Маркус Гиздоль объяснил свой уход из «Локомотива».

«Для меня тренерская деятельность – лучшая работа в мире. Но я не могу работать в стране, лидер которой начал спецоперацию (мы заменили формулировку в соответствии с официальной позицией РФ).

Это не соответствует моим ценностям, поэтому я покинул должность главного тренера «Локомотива».

Я не могу находиться на базе в Москве, тренировать футболистов и сохранять профессионализм, когда в нескольких километрах от меня отдают приказы, которые могут принести большие страдания целому народу.

Это мое личное решение, я в нем ни капли не сомневаюсь», – сказал бывший главный тренер .