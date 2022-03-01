Юрий Савичев прокомментировал решение покинуть .

– Я не понимаю ухода Гиздоля. Что, он не видит, как восемь лет бoмбят рyccких на Дoнбaccе?

– Есть версия, что Гиздоль ушел под давлением немецкой федерации футбола. В Германии действительно осуждают тех, кто работает в Рoссии?

– Да. Это все связано с Укpaиной. Сказали сверху давить. И здесь потихоньку давят только за одно то, что ты рyccкий. Несильно, конечно. Но все равно это есть.

– Говорят, что Гиздолю чуть ли не ультиматум поставили: останешься в Рoccии – больше не сможешь работать в Германии. Вы верите, что могло дойти до такого?

– Может быть и такое. Демократичная страна? Я бы сказал, какая она демократичная… Сегодня говорят, что не будем посылать оpyжие [на Укpaину], а завтра – будем посылать. Это что?

– У вас нет проблем в Германии из-за того, что вы из России?

– Пока нет. Будем ждать. Кто приезжает, думаю, что у них сейчас будут проблемы с визами. Сейчас я звонил товарищу. Он работает в «Аэрофлоте». Самолеты не летают. У того, кто хочет полететь из Москвы в Германию, проблемы. Сколько это протянется, никто не знает.

– Как вы считаете, сможет Гиздоль быстро найти работу в Германии?

– В данный момент – вряд ли.

– Вас не удивило, что Гиздоль уехал из России, а его помощник Комппер остался и стал исполняющим обязанности главного тренера «Локомотива»?

– У каждого свое мнение. Наверное, на него не давят, – отметил экс-нападающий сборной СССР, проживающий в Гамбурге.

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