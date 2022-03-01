Наумов о тренере «Локомотива»: «Черевченко, Маминова, Пашинина можно поставить»

Теги Локомотив Олег Пашинин Владимир Маминов премьер-лига Россия Николай Наумов Игорь Черевченко Маркус Гиздоль Чемпионат.com Футбол

Николай Наумов предложил «Локомотиву» несколько вариантов на пост главного тренера.

Сегодня московский клуб покинул Маркус Гиздоль, который уехал из России.

«Скатертью дорожка. Гиздоль – политик, который не может быть в футболе. Сейчас нужно пересмотреть политику футбола относительно иностранцев.

Нас отрезали от мирового футбола, иностранные специалисты не нужны. Я всегда был сторонником отмены лимита на легионеров, но в нынешней ситуации они нам абсолютно ни к чему.

Надо развивать свой футбол, обратить внимание на академии. Что касается нового главного тренера «Локомотива», то можно поставить Черевченко, Маминова, Пашинина», – сказал бывший президент клуба.

Иностранцы уезжают: Гиздоль и Пабло ушли из «Локо», Воронин – из «Динамо», баскетбол лишился всех звезд-легионеров

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные