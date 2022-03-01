Наумов о тренере «Локомотива»: «Черевченко, Маминова, Пашинина можно поставить»

Николай Наумов предложил «Локомотиву» несколько вариантов на пост главного тренера.

Сегодня московский клуб покинул Маркус Гиздоль, который уехал из России.

«Скатертью дорожка. Гиздоль – политик, который не может быть в футболе. Сейчас нужно пересмотреть политику футбола относительно иностранцев.

Нас отрезали от мирового футбола, иностранные специалисты не нужны. Я всегда был сторонником отмены лимита на легионеров, но в нынешней ситуации они нам абсолютно ни к чему.

Надо развивать свой футбол, обратить внимание на академии. Что касается нового главного тренера «Локомотива», то можно поставить Черевченко, Маминова, Пашинина», – сказал бывший президент клуба.

Иностранцы уезжают: Гиздоль и Пабло ушли из «Локо», Воронин – из «Динамо», баскетбол лишился всех звезд-легионеров