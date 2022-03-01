Алберто о первом голе за «Зенит»: «Благодарен Богу за этот прекрасный день. Мой первый матч в РПЛ, на домашнем стадионе, при наших болельщиках. Просто вау!»

Юри Алберто поделился эмоциями после первого гола за «Зенит».

Бразильский нападающий отличился в матче против «Рубина» в 19-м туре РПЛ (3:2).

– Юри, поздравляем вас с победой, поздравляем с забитым голом. Какие у вас эмоции после этого матча?

– Благодарен Богу за этот прекрасный день, за эту возможность дебютировать в чемпионате России, за первый гол за «Зенит» и за эту важную победу, благодаря которой мы вернулись на первое место в таблице.

– Можете ли вы воссоздать в памяти забитый гол? Как это выглядело вашими глазами?

– В первом тайме у меня был похожий момент, когда Малком делал похожий навес, я пробил головой, вратарь отразил, после чего Вендел забил впоследствии отмененный гол. А в той ситуации Клаудиньо навесил, и мне удалось хорошо подставить голову.

Столько мыслей было в тот момент, потому что это мой первый матч в чемпионате России, на домашнем стадионе, при наших болельщиках. Просто вау!

– После забитого мяча вы очень бурно праздновали, и в финале этого торжества к вам подбежал Клаудиньо, поставил ногу вам на колено, а вы ее поцеловали. Что это было?

– Это моя привычка и традиция – когда человек отдает мне роскошный пас, после которого я забиваю гол, я всегда благодарю его, чищу бутсу, признавая его прекрасную передачу.

– Правильно ли я понимаю, что это будет повторяться после каждого гола?

– Обязательно, да!

– Как вы себя чувствуете с точки зрения физической готовности? Насколько вы близки к пику формы?

– Чувствую себя прекрасно. Конечно, в течение игры маленькие неудачи иногда портят настроение – если не удается удачно пробить, например, – но я счастлив, что все так случилось. Физически чувствую себя превосходно и готовлюсь к следующей игре, – сказал Алберто.