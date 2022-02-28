Алберто впервые забил за «Зенит» – «Рубину». Это третий матч форварда за клуб и первый в РПЛ

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Форвард Юри Алберто забил первый гол за «Зенит».

Бразильский нападающий поразил ворота «Рубина» (2:0, второй тайм) в 19-м туре РПЛ, головой замкнув навес полузащитника Клаудиньо с правого фланга.

Алберто проводит третий матч за клуб из Санкт-Петербурга после перехода из «Интернасьонала» и первый в чемпионате России. Это его первое результативное действие в новой команде.

Подробно со статистикой 20-летнего игрока можно ознакомиться здесь.

Видеотрансляция матча «Зенит» – «Рубин». 2:0 – Сутормин забил с пенальти. Текстовый онлайн есть

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