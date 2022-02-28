Агент о возможном уходе Малкома и Клаудиньо из «Зенита»: «Они останутся в России»

Агент Луис Фернандо Гарсия уверен, что Малком и Клаудиньо останутся в «Зените».

– Будут ли Малком и Клаудиньо расторгать контракты из-за политической ситуации?

– Нет, они останутся в России, – отметил представитель бразильских полузащитников.

выступает за с сезона-2019/20, с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Клаудиньо перешел в клуб из Санкт-Петербурга в минувшем году, его показатели тут.

Видеотрансляция матча «Зенит» – «Рубин». Дзюба, Малком и Юри Алберто в старте. Текстовый онлайн есть