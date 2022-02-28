Защитник Айкут Демир отказался надевать футболку с надписью «Нет войне».

Перед матчем команды с (0:1) в 27-м туре второй лиги партнеры Демира провели акцию за мир на Украине, но 33-летний футболист ее не поддержал.

«На Ближнем Востоке каждый день гибнут тысячи людей, и те, кто игнорируют жестокость в том регионе, кто молчит о ней, делают совершенно обратное, когда речь идет о Европе.

Мне было бы некомфортно в этой футболке. Но я сочувствую страданиям невинных», – заявил Демир.