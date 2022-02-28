«На Ближнем Востоке гибнут тысячи, но молчащие об этом ведут себя иначе, когда речь о Европе». Игрок 2-й лиги Турции отказался от футболки с текстом «Нет войне»

Теги Анкарагюджю Айкут Демир Д2 Турция Политика Эрзурум ББ Футбол

Защитник «Эрзурум ББ» Айкут Демир отказался надевать футболку с надписью «Нет войне».

Перед матчем команды с «Анкарагюджю» (0:1) в 27-м туре второй лиги Турции партнеры Демира провели акцию за мир на Украине, но 33-летний футболист ее не поддержал.

«На Ближнем Востоке каждый день гибнут тысячи людей, и те, кто игнорируют жестокость в том регионе, кто молчит о ней, делают совершенно обратное, когда речь идет о Европе.

Мне было бы некомфортно в этой футболке. Но я сочувствую страданиям невинных», – заявил Демир.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные