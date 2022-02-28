ФИФА хочет отстранить сборные России от всех международных соревнований

ФИФА намерена отстранить сборные России от участия в международных соревнованиях.

Как информирует Reuters, Международная федерация футбола ведет переговоры с УЕФА по вопросу усиления санкций в отношении российских команд.

В этом контексте рассматривается возможность отстранить Россию «до последующего уведомления».

Сегодня УЕФА должен провести заседание с целью принять решение по ряду вопросов, касающихся российского футбола. Начало назначено на 20:00 по московскому времени.

Санкции ФИФА не устроили соперников России. Польша, Швеция, Англия и еще 6 сборных настаивают на бойкоте матчей