ФИФА хочет отстранить сборные России от всех международных соревнований

ФИФА намерена отстранить сборные России от участия в международных соревнованиях.
Как информирует Reuters, Международная федерация футбола ведет переговоры с УЕФА по вопросу усиления санкций в отношении российских команд.
В этом контексте рассматривается возможность отстранить Россию «до последующего уведомления».
Сегодня УЕФА должен провести заседание с целью принять решение по ряду вопросов, касающихся российского футбола. Начало назначено на 20:00 по московскому времени.
Санкции ФИФА не устроили соперников России. Польша, Швеция, Англия и еще 6 сборных настаивают на бойкоте матчей