Нидерланды отказались играть со сборными России и Беларуси

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Королевский футбольный союз Нидерландов заявил об отказе играть с Россией и Беларусью.

Руководство KNVB приняло решение не проводить матчи против российских и белорусских сборных «до последующего уведомления».

Футбольный союз подчеркнул, что в последние дни находился в постоянном контакте с федерациями других стран, а также с УЕФА и ФИФА.

Ранее со сборной России отказались играть Польша, Чехия, Швеция, Англия, Албания, Норвегия, Уэльс, Швейцария и Ирландия.

Санкции ФИФА не устроили соперников России. Польша, Швеция, Англия и еще 6 сборных настаивают на бойкоте матчей

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