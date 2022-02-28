Нидерланды отказались играть со сборными России и Беларуси

Королевский футбольный союз Нидерландов заявил об отказе играть с Россией и Беларусью.
Руководство KNVB приняло решение не проводить матчи против российских и белорусских сборных «до последующего уведомления».
Футбольный союз подчеркнул, что в последние дни находился в постоянном контакте с федерациями других стран, а также с УЕФА и ФИФА.
Ранее со сборной России отказались играть Польша, Чехия, Швеция, Англия, Албания, Норвегия, Уэльс, Швейцария и Ирландия.
Санкции ФИФА не устроили соперников России. Польша, Швеция, Англия и еще 6 сборных настаивают на бойкоте матчей