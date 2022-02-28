«Спартак» об исключении из ЛЕ: «По максимально далеким от спорта причинам усилия команды перечеркнуты. Спорт должен возводить мосты, а не сжигать»

Теги Спартак премьер-лига Россия Лига Европы УЕФА УЕФА ФИФА РБ Лейпциг Дмитрий Зеленов Футбол

«Спартак» выразил несогласие с решением об исключении команды из Лиги Европы.

«Решение ФИФА и УЕФА, безусловно, нас расстроило, хотя и было ожидаемым. К сожалению, усилия нашей команды в этом розыгрыше Лиги Европы перечеркнуты по причинам, максимально далеким от спорта.

У «Спартака» миллионы поклонников не только в России, но и по всему миру. Наши успехи и неудачи объединяют людей из десятков разных стран, и даже в самые сложные времена спорт, с точки зрения клуба, должен возводить мосты, а не сжигать их.

Было принято другое решение, с которым мы не согласны, но вынуждены ему подчиниться.

«Спартак» сосредоточится на выступлении в чемпионате России и кубке страны. Надеемся на скорейшее достижение мира, который нужен всем», – сообщил руководитель департамента «Спартака» по связям с общественностью Дмитрий Зеленов.

На 10 и 17 марта были запланированы матчи «Спартака» с «Лейпцигом» в 1/8 финала Лиги Европы.

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