Хвича Кварацхелия: «Слуцкий говорит, что соперники умышленно бьют меня по ногам, пытаются провоцировать. Я должен быть готов»

Хвича Кварацхелия рассказал, что готовит его к провокациям со стороны соперников.

– Какие советы тебе дает тренер?

– Мы с Леонидом Викторовичем часто беседуем. Я всегда внимательно его слушаю и многому учусь у него. Он постоянно от меня требует быть более результативным и улучшать свои качества.

Он говорит мне, что соперники часто не брезгуют умышленно бить меня по ногам, пытаются провоцировать, и я должен быть готов к этому.

Мы с ним беседуем как минимум дважды за неделю, и я постоянно учусь у него чему-то новому, – сказал Кварацхелия.