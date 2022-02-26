Хвича Кварацхелия: «Слуцкий говорит, что соперники умышленно бьют меня по ногам, пытаются провоцировать. Я должен быть готов»

Хвича Кварацхелия рассказал, что Леонид Слуцкий готовит его к провокациям со стороны соперников.
– Какие советы тебе дает тренер?
– Мы с Леонидом Викторовичем часто беседуем. Я всегда внимательно его слушаю и многому учусь у него. Он постоянно от меня требует быть более результативным и улучшать свои качества.
Он говорит мне, что соперники часто не брезгуют умышленно бить меня по ногам, пытаются провоцировать, и я должен быть готов к этому.
Мы с ним беседуем как минимум дважды за неделю, и я постоянно учусь у него чему-то новому, – сказал Кварацхелия.