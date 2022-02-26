Хван Ин Бом: «Слуцкий – самый суперский человек из встреченных в футболе. Люблю его чувство юмора»

Полузащитник Хван Ин Бом доволен работой под руководством Леонида Слуцкого в .

«Мне он очень нравится как человек. Он самый суперский человек, которого я встречал в своей футбольной жизни.

Как тренер, я думаю, он один из лучших в России. Именно поэтому я отправился из Канады в Россию. В тот момент, когда я переходил в клуб, я не обладал большим объемом информации о чемпионате России и о команде. Но я знал, что там есть тренер, который является одним из лучших тренеров в России. Поэтому я выбрал казанский «Рубин».

Я уже работаю с ним полтора года и очень многое узнал от него о футболе, многому научился, в том числе и в человеческом плане.

Я думаю, что тренерский фактор – самое главное для футболистов, для их профессионального роста. Рад, что работаю с таким тренером. И я очень люблю его чувство юмора, его шутки.

Сейчас настал мой черед сделать что-то для него в ответ, в благодарность за все, что он сделал. Я должен становиться сильнее, становиться лучше как футболист в каждой игре, в каждой тренировке», – отметил хавбек из Южной Кореи.