Гендиректор «Зенита» о Ракицком: «Состав на игру определяется только из спортивных соображений»

Теги Зенит Рубин премьер-лига Россия Александр Медведев Ярослав Ракицкий Р-Спорт Футбол

Гендиректор «Зенита» высказался о состоянии Ярослава Ракицкого.

Ранее в медиа появились сведения о том, что из-за ситуации на Украине защитник может пропустить игру 19-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Рубином».

«Это не так. У нас состав на игру определяется исключительно из спортивных соображений», – сказал Александр Медведев.

Статистику 32-летнего украинского футболиста можно изучить здесь.

24 февраля президент РФ Владимир Путин принял решение о начале проведения спецоперации после просьбы ДНР и ЛНР.

По требованию Роскомнадзора СМИ транслируют только данные официальных источников РФ.

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