Гендиректор «Зенита» о Ракицком: «Состав на игру определяется только из спортивных соображений»

Гендиректор «Зенита» высказался о состоянии Ярослава Ракицкого.
Ранее в медиа появились сведения о том, что из-за ситуации на Украине защитник может пропустить игру 19-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Рубином».
«Это не так. У нас состав на игру определяется исключительно из спортивных соображений», – сказал Александр Медведев.
Статистику 32-летнего украинского футболиста можно изучить здесь.
24 февраля президент РФ Владимир Путин принял решение о начале проведения спецоперации после просьбы ДНР и ЛНР.
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