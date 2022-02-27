Гендиректор «Зенита» о Ракицком: «Состав на игру определяется только из спортивных соображений»

Гендиректор высказался о состоянии Ярослава Ракицкого.

Ранее в медиа появились сведения о том, что из-за ситуации на Украине защитник может пропустить игру 19-го тура между «Зенитом» и .

«Это не так. У нас состав на игру определяется исключительно из спортивных соображений», – сказал .

Статистику 32-летнего украинского футболиста можно изучить здесь.

24 февраля президент РФ Владимир Путин принял решение о начале проведения спецоперации после просьбы ДНР и ЛНР.

По требованию Роскомнадзора СМИ транслируют только данные официальных источников РФ.