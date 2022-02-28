Медведев о пропуске Ракицким матча с «Рубином»: «Он не готов физически и сам попросил не заявлять»

Теги Зенит Рубин премьер-лига Россия Александр Медведев Ярослав Ракицкий Футбол

Александр Медведев объяснил, почему Ярослав Ракицкий пропускает игру с «Рубином».

Защитник не был включен в заявку «Зенита» на игру 19-го тура чемпионата России.

«Он не готов физически и сам попросил не заявлять его на игру», – сообщил генеральный директор команды из Санкт-Петербурга.

В текущем сезоне 32-летний украинец провел 15 матчей в РПЛ, забив 1 гол. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Видеотрансляция матча «Зенит» – «Рубин» начнется в 19:00. Дзюба, Малком и Юри Алберто в старте. Текстовый онлайн будет

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