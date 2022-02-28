«Челси» взял бы Кубок лиги, останься Менди в воротах. Он проводил лучший матч за клуб, на 10 из 10». Мерсон о замене Эдуара на Кепу

Пол Мерсон уверен, что «Челси» выиграл бы Кубок лиги, если бы не заменили.

В конце дополнительного времени финала Кубка английской лиги главный тренер лондонцев вместо сенегальца выпустил . В итоге испанец не отразил ни одного удара в серии пенальти, а свой удар смазал, что привело к победе .

«Заранее планировать замену – опасная игра. Это был лучший матч Менди в «Челси». Он был великолепен. Так зачем менять вратаря? Он проводит лучший матч в жизни, виден кураж, его невозможно пробить, так зачем вы его меняете?

После матча легко рассуждать, но единственный футболист, на которого не оказывается давления во время серии пенальти, – это вратарь. Вся ответственность на плечах полевых игроков. Но как только голкипер сам идет бить, все радикально меняется. И проблема заключалась именно в этом.

Я просто не могу это понять. «Челси» выиграл бы , если бы в воротах остался Менди. Не помню, чтобы Кепа был хотя бы близок к сэйву.

Менди пришел в «Челси», выиграл все турниры и проводил матч всей жизни. Он играл на 10 из 10, был совершенно прекрасен», – отметил бывший форвард «Арсенала».

Кепа вышел на пенальти выиграть для «Челси» финал, но ничего не взял. И смазал решающий удар