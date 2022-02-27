Клопп о Келлехере в финале Кубка лиги: «Я одновременно тренер и человек. Человек победил. Куивин заслужил это»

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Юрген Клопп высказался о победе над «Челси» в финале Кубка английской лиги (0:0, по пенальти – 11:10).

«Даже в профессиональном футболе должно быть место для сантиментов. Куивин Келлехер – молодой парень, играет во всех соревнованиях, что мне делать?

Я одновременно профессиональный тренер и человек. Человек победил. Келлехер заслужил это.

У нас на базе есть стена с фото всех вратарей, которые что-то выиграли, и Куивин может оказаться на ней – так и должно быть. Здорово.

«Челси» невероятно силен, мы друг друга стоим. Нам нужно было немного удачи  – и нам повезло. Счет мог быть и 5:5», – сказал тренер «Ливерпуля».

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