Клопп о Келлехере в финале Кубка лиги: «Я одновременно тренер и человек. Человек победил. Куивин заслужил это»

Юрген Клопп высказался о победе над «Челси» в финале Кубка английской лиги (0:0, по пенальти – 11:10).
«Даже в профессиональном футболе должно быть место для сантиментов. Куивин Келлехер – молодой парень, играет во всех соревнованиях, что мне делать?
Я одновременно профессиональный тренер и человек. Человек победил. Келлехер заслужил это.
У нас на базе есть стена с фото всех вратарей, которые что-то выиграли, и Куивин может оказаться на ней – так и должно быть. Здорово.
«Челси» невероятно силен, мы друг друга стоим. Нам нужно было немного удачи – и нам повезло. Счет мог быть и 5:5», – сказал тренер «Ливерпуля».