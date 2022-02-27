Клопп о Келлехере в финале Кубка лиги: «Я одновременно тренер и человек. Человек победил. Куивин заслужил это»

высказался о победе над в финале Кубка английской лиги (0:0, по пенальти – 11:10).

«Даже в профессиональном футболе должно быть место для сантиментов. – молодой парень, играет во всех соревнованиях, что мне делать?

Я одновременно профессиональный тренер и человек. Человек победил. Келлехер заслужил это.

У нас на базе есть стена с фото всех вратарей, которые что-то выиграли, и Куивин может оказаться на ней – так и должно быть. Здорово.

«Челси» невероятно силен, мы друг друга стоим. Нам нужно было немного удачи – и нам повезло. Счет мог быть и 5:5», – сказал тренер .