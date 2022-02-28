Игнатьев о санкциях ФИФА: «Это решение должно нас устраивать. Я ожидал даже более жестких мер»

заявил, что ожидал более жестких мер от ФИФА в отношении сборной России.

Вчера ФИФА объявила, что Россия будет выступать под названием «РФС» без флага и гимна на турнирах под ее эгидой. Домашние матчи сборной будут проводиться на нейтральных полях.

«Я считаю, что ФИФА приняла решение, которое должно нас устраивать. Мы будем участвовать, наши болельщики смогут наблюдать нашу игру, пусть и не на стадионе.

Я, честно говоря, ожидал даже более жестких мер по отношению к нашей команде. Ведь все те футбольные державы, которые очень рьяно выступают за исключение России из крупных международных соревнований, наверняка основываются на каких-то консультациях и обсуждениях.

Но ФИФА, по-моему, пошла по своему пути, хотя в какой-то степени и посматривала в сторону тех федераций, которые заявили, что не хотят с нами встречаться», – сказал бывший главный тренер сборной России.