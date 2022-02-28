Одоевский, Дзюба и Алберто – в старте Зенита» на матч с «Рубином». Ракицкий не заявлен

Даниил Одоевский, Артем Дзюба и Юри Алберто – в старте на матч с .

«Зенит» назвал стартовый состав на матч 19-го тура Премьер-лиги с «Рубином».

«Зенит»: Даниил Одоевский, , Дмитрий Чистяков, , Данил Круговой, , Вендел, , , , Юри Алберто.

На игру не заявлены украинский защитник петербуржцев и тренер .

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 19:00 по московскому времени. На сайте также будет доступна видеотрансляция игры.