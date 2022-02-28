Мбаппе может остаться в «ПСЖ», чтобы побить рекорд Кавани по голам

может остаться в «ПСЖ», чтобы побить рекорд .

23-летний француз сделал дубль в матче 26-го тура Лиги 1 против «Сент-Этьена» (3:1) и теперь делит со второе место среди лучших бомбардиров в истории парижан – у них по 156 голов. Больше забил лишь Кавани – 200 голов.

После игры Мбаппе высказался о том, догонит ли он уругвайца: «Званием лучшего бомбардира нельзя пренебрегать».

Как сообщает El Chiringuito TV со ссылкой на L’Equipe, Килиан может продлить контракт с «Пари Сен-Жермен», чтобы стать лучшим бомбардиром в истории клуба.

Соглашение Мбаппе рассчитано до лета 2022 года. Утверждалось, что по окончании сезона он бесплатно перейдет в .