Мбаппе может остаться в «ПСЖ», чтобы побить рекорд Кавани по голам

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Килиан Мбаппе может остаться в «ПСЖ», чтобы побить рекорд Эдинсона Кавани.

23-летний француз сделал дубль в матче 26-го тура Лиги 1 против «Сент-Этьена» (3:1) и теперь делит со Златаном Ибрагимовичем второе место среди лучших бомбардиров в истории парижан – у них по 156 голов. Больше забил лишь Кавани – 200 голов.

После игры Мбаппе высказался о том, догонит ли он уругвайца: «Званием лучшего бомбардира «ПСЖ» нельзя пренебрегать».

Как сообщает El Chiringuito TV со ссылкой на L’Equipe, Килиан может продлить контракт с «Пари Сен-Жермен», чтобы стать лучшим бомбардиром в истории клуба.

Соглашение Мбаппе рассчитано до лета 2022 года. Утверждалось, что по окончании сезона он бесплатно перейдет в «Реал».

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