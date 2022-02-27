Маурисио Почеттино: «Мбаппе играет потрясающе, великолепно. Я горжусь им»

Теги ПСЖ Сент-Этьен лига 1 Франция Маурисио Почеттино Килиан Мбаппе Футбол

Маурисио Почеттино выразил восторг от игры форварда Килиана Мбаппе.

Нападающий «ПСЖ» оформил дубль в ворота «Сент-Этьена» (3:1) в 26-м туре Лиги 1, а также отдал один голевой пас.

«Описать его выступления непросто. Они потрясающие, великолепные. Я горжусь им», – сказал главный тренер парижан.

В текущем сезоне Мбаппе провел 24 матча в Лиге 1, забив 14 голов и отдав 10 результативных передач. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Месси получил 7 из 10 от L’Équipe за игру с «Сент-Этьеном» – в «ПСЖ» оценка выше только у Мбаппе

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