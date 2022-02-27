Мбаппе о том, догонит ли он Кавани: «Званием лучшего бомбардира «ПСЖ» нельзя пренебрегать»

высказался о том, что он догнал по голам за .

Мбаппе забил 155-й и 156-й мячи в игре с «Сент-Этьеном» (3:1) и делит второе место среди лучших бомбардиров в истории парижского клуба.

– Впереди Кавани с 200 голами. Быть может, вам придется остаться [в «ПСЖ»] еще на год…

– Мы знаем заслуги Ибры, он символ [клуба], поэтому я достиг уровня высших стандартов, вошел в узкий круг. Мне удалось сравняться с ним. Если не будет проблем, постараюсь обогнать.

Да, впереди Эди [Кавани], посмотрим, что будет дальше. Званием лучшего бомбардира в истории «ПСЖ» нельзя пренебрегать, так что посмотрим, что произойдет», – сказал Мбаппе, который 30 июня может стать свободным агентом.