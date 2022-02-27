Месси получил 7 из 10 от L’Équipe за игру с «Сент-Этьеном» – в «ПСЖ» оценка выше только у Мбаппе

Издание L’Équipe оценило игру футболистов «ПСЖ» и в матче Лиги 1.

Самые высокие оценки среди игроков, принявших участие в матче, получили нападающий , оформивший дубль и сделавший голевую передачу (9 баллов из 10), хавбек «Сент-Этьена» Дени Буанга, забивший единственный гол своей команды, и форвард «ПСЖ» , сделавший два результативных паса (оба – по 7 баллов).

Худшие оценки – у вратаря «Сент-Этьена» Поля Бернардони, полузащитника «ПСЖ» (оба – по 4 балла), а также у защитника парижан Тило Керера (3 балла).