Моуринью из автобуса «Ромы» смотрел трансляцию матча со «Специей». Он отбывает дисквалификацию

следил за игрой «Ромы» из автобуса.

Главный тренер римлян, дисквалифицированный на две игры за оскорбление судьи, не мог руководить своей командой в матче против «Специи» (1:0) в технической зоне.

В итоге 59-летний португалец следил за игрой своей команды в гостевом матче 27-го тура Серии А из клубного автобуса, припаркованного возле арены «Альберто Пикко», используя трансляцию DAZN.

То обстоятельство, что Моуринью не находился на самом стадионе, позволило ему общаться с помощниками по телефону и давать им инструкции без риска быть замеченным.

Тренер вратарей «Ромы» Нуну Сантуш после игры опубликовал фотографию, показав, как Жозе следил за ходом матча, и написал: «В тюрьме был iPad TV». А сам Моуринью в сторис выставил фотографию со спортивным директором Тиагу Пинту, также отбывающим дисквалификацию.

выиграла благодаря голу Тэмми Абрахама с пенальти на 99-й минуте.

Фото: инстаграм Жозе Моуринью / Нуну Сантуша