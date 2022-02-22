Моуринью отстранили на 2 матча Серии А. Он намекал на связь отца арбитра с Кальчополи

Главного тренера «Ромы» отстранили на 2 матча Серии А.

Во время матча против «Вероны» португальский специалист выражал недовольство решениями судей по ходу игры. Уже в добавленное время главный арбитр Лука Пайретто показал 59-летнему тренеру красную карточку после того, как тот изобразил жестом телефонный звонок. Моуринью намекал на связь отца арбитра с Кальчополи. Помимо дисквалификации, тренера оштрафовали на 20 000 евро.

Ассистента Моуринью Луиса Да Кошту Нуну Сантуша тоже отстранили на две игры. Директора «Ромы» Тиагу Пинту дисквалифицировали до 8 марта.

Тренера римской команды по физподготовке Стефано Рапетти отстранили на один матч и оштрафовали на 5000 евро за оскорбления в адрес тренерского штаба «Вероны».

Моуринью удалили за имитацию телефонного разговора. Похоже, Жозе намекнул на связь отца арбитра с Кальчополи