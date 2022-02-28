Стукалов об 1:2 с «Ахматом»: «Уфа» проиграла борьбу в центре поля, необязательные ошибки, скованность»

Главный тренер «Уфы» подвел итоги матча с (1:2).

– Для нас не очень удачно сложилась игра в плане работы с мячом. Может, непривычное поле, может, скованность какая-то была. Тем не менее мы повели в счете, подали большое количество угловых в первом тайме.

В перерыве попросили команду играть выше, не прижиматься к воротам, перехватывать мячи в центре поля, переходить в быстрые атаки. Но, опять же, проиграли борьбу в середине поля, довели мяч до своей штрафной, пошла подача – пенальти.

Ну и в концовке игра шла уже до гола, могли забить как мы, так и соперник. Забил «Ахмат» – значит, заслужил победу.

– Трошечкин пришел в «Ахмат» недавно и сразу забил гол…

– Трошечкина я знаю давно еще по Первому дивизиону. Это квалифицированный футболист, свежий игрок, но, опять же, если бы мы правильно сыграли… Голевая атака соперника пошла с нашей потери, далее последовала фланговая подача – гол.

Необязательные ошибки приводили к доставкам мяча в нашу штрафную, – сказал Стукалов.

«Уфа» не побеждает в РПЛ 6 матчей подряд и идет 15-й